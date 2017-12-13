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Происшествия | Главные новости

Один человек пострадал в «лобовой» аварии в центре Архангельска

сегодня 12:10
178 1
Во вторник вечером на перекрестке проспекта Обводного и улицы Садовой столкнулись два автомобиля. Есть пострадавший.
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Фото: arh112.ru
По словам водителя автомобиля «Volkswagen Touareg», он двигался по Обводному каналу прямо и въехал на перекресток на мигающий зеленый. «Остановиться мне было невозможно, зеленый еще горел, поэтому я продолжил движение», - пояснил участник аварии.

Видимо, теми же соображениями руководствовался рулевой «Лады», которая поворачивала с пр. Обводный на ул. Садовую. «ВАЗ 2114» не уступил дорогу движущемуся прямо внедорожнику, что привело к столкновению, - передает arh112.ru.

Водитель отечественного авто, получил перелом бедра, ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. Водитель иномарки не пострадал. 
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Boater
13.12.17
12:33
На том же месте на прошлой неделе было то же самое.
 
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Один человек пострадал в «лобовой» аварии в центре Архангельска
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