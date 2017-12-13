Один человек пострадал в «лобовой» аварии в центре Архангельска
сегодня 12:10
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Во вторник вечером на перекрестке проспекта Обводного и улицы Садовой столкнулись два автомобиля. Есть пострадавший.
По словам водителя автомобиля «Volkswagen Touareg», он двигался по Обводному каналу прямо и въехал на перекресток на мигающий зеленый. «Остановиться мне было невозможно, зеленый еще горел, поэтому я продолжил движение», - пояснил участник аварии.
Видимо, теми же соображениями руководствовался рулевой «Лады», которая поворачивала с пр. Обводный на ул. Садовую. «ВАЗ 2114» не уступил дорогу движущемуся прямо внедорожнику, что привело к столкновению, - передает
arh112.ru.
Водитель отечественного авто, получил перелом бедра, ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. Водитель иномарки не пострадал.
12:33