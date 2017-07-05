Огнеборцы весь вечер тушили «мусорные пожары» в новодвинских многоэтажках

Атаке пироманов подверглись три девятиэтажки по улице Южной. Во всех случаях были подожжены мусоропроводы. В восьми подъездах, где горел мусор, в тот день не работали домофоны.

Сильного горения не было, поскольку мусоросборники с утра были вычищены и к вечеру еще не успели заполниться. Все ограничилось лишь задымлением в подъездах, - сообщает arh112.ru. А вот пожарным пришлось попотеть. Они ездили от подъезда к подъеду, проливая тлеющие отходы. Кроме того, в одном из домов хулиганы спалили детскую коляску.Массовый характер возгораний свидетельствует о том, что мусор поджигался намеренно. Отметим, что во всех восьми подъездах, где горел мусор, в тот день не работали домофоны. Неизвестных пироманов разыскивает полиция.