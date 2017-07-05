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Происшествия | Главные новости

Огнеборцы весь вечер тушили «мусорные пожары» в новодвинских многоэтажках

сегодня 12:05
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Атаке пироманов подверглись три девятиэтажки по улице Южной. Во всех случаях были подожжены мусоропроводы. В восьми подъездах, где горел мусор, в тот день не работали домофоны.
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Фото: rkl-24.ru
Сильного горения не было, поскольку мусоросборники с утра были вычищены и к вечеру еще не успели заполниться. Все ограничилось лишь задымлением в подъездах, - сообщает arh112.ru. А вот пожарным пришлось попотеть. Они ездили от подъезда к подъеду, проливая тлеющие отходы. Кроме того, в одном из домов хулиганы спалили детскую коляску.
 
Массовый характер возгораний свидетельствует о том, что мусор поджигался намеренно. Отметим, что во всех восьми подъездах, где горел мусор, в тот день не работали домофоны. Неизвестных пироманов разыскивает полиция.
 
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