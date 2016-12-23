Архангельск: Происшествия

Пожарным пришлось при помощи лома вскрывать дверь в её квартиру, а далее из-за сильного задымления ползком продвигаться по помещению. Специалисты сумели найти хозяйку квартиры и вытащить её на свежий воздух. Вторая группа огнеборцев в это время заливала пламя через окно.
Оказалось, что пострадавшая находится в крайней степени алкогольного опьянения. Она не только отказалась от госпитализации, но и обматерила спасших её пожарных.
Как передаёт arh112, дом огнеборцам удалось отстоять. Причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнём той самой нетрезвой женщины.
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