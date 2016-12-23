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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Пьяная жительница Поморья обругала спасших её пожарных

Этой ночью в посёлке Бобровский рейд горел двухэтажный деревянный дом. В квартире, где произошло возгорание, жила одинокая женщина 1975 года рождения.

Пожарным пришлось при помощи лома вскрывать дверь в её квартиру, а далее из-за сильного задымления ползком продвигаться по помещению. Специалисты сумели найти хозяйку квартиры и вытащить её на свежий воздух. Вторая группа огнеборцев в это время заливала пламя через окно.

Оказалось, что пострадавшая находится в крайней степени алкогольного опьянения. Она не только отказалась от госпитализации, но и обматерила спасших её пожарных.

Как передаёт arh112, дом огнеборцам удалось отстоять. Причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнём той самой нетрезвой женщины. 

  
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просмотров: 654
дата: 23.12.16 | 16:31
комментариев: 6
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (5)
Да подумаешь, пьяная обругала. Что то все такие стали эмоционально ранимые, ужасть! Пришли, растормошили, потащили куда то, вот с непоняток и начала их крыть Потом, очухавшись да уразумев, что могло бы быть, наверняка, язык прикусила. Вон, читал в книжке Никулина, который цирковой, его тоже, крепко заснувшего в блиндаже, командир приказал людям вытащить, когда начался артобстрел. Так он пишет, что тоже сильно ругался на них. А через несколько минут в блиндаж- прямое попадание снаряда ...
24.12.16
14:31
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Fialka (2)
Молодая тётка... Пьянь последняя. Тоже, кстати, фунфырики наверняка... Там вся алкашня на фунфыриках.
24.12.16
13:34
+
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Виктор К. (1)
Ну хоть здесь то пожарные ,а на борцы.
23.12.16
21:33
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