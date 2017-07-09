Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
сегодня 12:52
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Двое жителей Кемского поселка отдыхали на берегу речки Соломбалки. Мужчина пошел купаться, но алкогольное опьянение в сочетании со слишком холодной водой привели к тому, что местный житель утонул.
На место происшествия прибыли водолазы арктического центра и сотрудники ГИМС. Движение маломерных судов по реке было временно перекрыто, - сообщает arh112.
В результате нескольких водолазных спусков тело 49-летнего мужчины было обнаружено на двухметровой глубине и поднято на берег.