Пять лесных пожаров произошло в лесах Архангельской области за сутки

Используя современное оборудование, сотрудники Единого лесопожарного центра сегодня имеют техническую возможность определить точное место удара молнии. Практически сразу после грозового разряда соответствующая отметка появляется на электронной карте. Информация о точных координатах места происшествия и площади, пройденной огнём, подтверждается с помощью авиамониторинга.

Благодаря своевременному выявлению возгораний и оперативности действий сотрудников ЕЛЦ, четыре пожара в Пинежском, Лешуконском и Холмогорском лесничествах удалось потушить достаточно быстро.

На данный момент действует один лесной пожар в 110 квартале Мезенского лесничества. Тушение осложнено тем, что место происшествия находится на значительном удалении от населённых пунктов и дорог. Для борьбы с огнем вчера там высадились три группы парашютистов-пожарных общей численностью 17 человек.

Сегодня утром им на помощь направлен вертолёт с еще 11 огнеборцами.

Угрозы для населённых пунктов и объектов инфраструктуры пожар не представляет.

Всего с начала года в лесах Архангельской области было зарегистрировано 19 возгораний. Установившаяся в регионе теплая погода повышает риск возникновения новых пожаров.

Напомним, с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные ограничения, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Нарушителям грозит привлечение к административной, а в отдельных случаях – и к уголовной ответственности.