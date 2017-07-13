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Происшествия | Главные новости

Пять лесных пожаров произошло в лесах Архангельской области за сутки

сегодня 16:28
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Причина возгораний - грозы. Риск возникновения лесных пожаров повышает теплая погода.
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Фото: dvinanews.ru

Используя современное оборудование, сотрудники Единого лесопожарного центра сегодня имеют техническую возможность определить точное место удара молнии. Практически сразу после грозового разряда соответствующая отметка появляется на электронной карте. Информация о точных координатах места происшествия и площади, пройденной огнём, подтверждается с помощью авиамониторинга.

Благодаря своевременному выявлению возгораний и оперативности действий сотрудников ЕЛЦ, четыре пожара в Пинежском, Лешуконском и Холмогорском лесничествах удалось потушить достаточно быстро.

На данный момент действует один лесной пожар в 110 квартале Мезенского лесничества. Тушение осложнено тем, что место происшествия находится на значительном удалении от населённых пунктов и дорог. Для борьбы с огнем вчера там  высадились три группы парашютистов-пожарных общей численностью 17 человек.

Сегодня утром им на помощь направлен вертолёт с еще 11 огнеборцами.

Угрозы для населённых пунктов и объектов инфраструктуры пожар не представляет.

Всего с начала года в лесах Архангельской области было зарегистрировано 19 возгораний. Установившаяся в регионе теплая погода повышает риск возникновения новых пожаров.

Напомним, с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные ограничения, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Нарушителям грозит привлечение к административной, а в отдельных случаях – и к уголовной ответственности.

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