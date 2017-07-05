По вине автопьяниц на архангельских дорогах произошло два ДТП с пострадавшими

Сразу две аварии за сутки произошли в Архангельской области по вине нетрезвых водителей. Накануне утром любитель езды подшофе столкнулся с попутным трактором, а вечером другой пьяный водитель врезался в стоящую на обочине машину.

На 204-м километре автодороги Архангельск-Белогорский-Пинега-Кижма-Мезень 49-летний водитель автомобиля «Шевроле» врезался в трактор, который ехал в попутном направлении. В результате аварии травмы получили оба шофера.

Второе ДТП произошло вечером в Коряжме. Этот автопьяница управлял автомобилем марки «Нива-Шевроле» и врезался в стоящий на обочине автомобиль «Мицубиси».