Почти десяток объектов в Архангельске подвергся атаке телефонных террористов
вчера 09:53
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Накануне до Архангельска докатилась волна телефонного терроризма. Сообщения о якобы заложенных бомбах поступили по целому ряду административных и торговых объектов во второй половине дня.
Тревога оказалось ложной: взрывных устройств ни по одному из сооружений в Архангельске обнаружено не было. Тем не менее людей пришлось выводить из зданий. Кое-где эвакуация затронула и жилые дома, на первых этажах которых находились «заминированные» объекты.
По всем фактам тревожных сообщений правоохранителями проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к звонкам. Стражи порядка призывают граждан сохранять спокойствие.
Напомним, во второй половине дня экстренные службы Архангельска выехали по вызовам о якобы заложенной бомбе по целому ряду адресов в различных районах города. Эвакуация людей была организована по шести объектам — в здании городской Думы, на автовокзале и в четырёх торговых центрах — «Бум», «Мега», «Титаник» и «Двинские зори». Известно, что подобные случаи вчера произошли в десятках российских городов.
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