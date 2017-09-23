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Происшествия | Главные новости

Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло

сегодня 21:01
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Опрокидывание автомашины "Рено-Логан" произошло сегодня в 17:30 на участке дороги Новодвинск - Катунино. В момент аварии в машине находилось трое детей.
 
 
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На данный момент известно, что 27-летний водитель управляя иномаркой не справился с управлением. Автомобиль задев обочину перевернулся несколько раз и упал в реку. Водитель попытался вытащить пассажиров до приезда спасателей. 

По предварительной информации, озвученной в региональном управлении МВД, в момент аварии в машине находилось шесть человек, в том числе трое детей. Двое из них скончались на месте происшествия, еще один пассажир – мужчина 1994 года рождения – пока не найден.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Происшествия | Новости раздела
 
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Опрокидывание автомашины "Рено-Логан" произошло сегодня в 17:30 на участке дороги Новодвинск - Катунино. В момент аварии в машине находилось трое детей.
сегодня 21:01
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