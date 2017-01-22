Архангельск: Происшествия

Все они были на снегоходах. Источник в экстренных службах сообщил
ТАСС, что известно об одном погибшем. Судьба еще двоих туристов пока неизвестна.
Ранее местные СМИ публиковали предупреждение, что этим утром спасатели планируют провести в Хибинах несколько взрывов, чтобы спровоцировать сход снега.
По данным телеканала НТВ, администрация Кировска выпустила предупреждение, что людям находиться в опасной зоне проведения работ запрещено. Также в районе взрывов планировалось ограничить движение транспорта.