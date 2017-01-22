Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события После взрыва лавины в Хибинах под завалами оказались туристы из Архангельска В районе озера Вудъявр в Мурманской области под сошедшую лавину попала незарегистрированная группа из города Архангельска. В её составе были одиннадцать человек.



Ранее местные СМИ публиковали предупреждение, что этим утром спасатели планируют провести в Хибинах несколько взрывов, чтобы спровоцировать сход снега.



По данным телеканала НТВ, администрация Кировска выпустила предупреждение, что людям находиться в опасной зоне проведения работ запрещено. Также в районе взрывов планировалось ограничить движение транспорта. Все они были на снегоходах. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что известно об одном погибшем. Судьба еще двоих туристов пока неизвестна.Ранее местные СМИ публиковали предупреждение, что этим утром спасатели планируют провести в Хибинах несколько взрывов, чтобы спровоцировать сход снега.По данным телеканала НТВ, администрация Кировска выпустила предупреждение, что людям находиться в опасной зоне проведения работ запрещено. Также в районе взрывов планировалось ограничить движение транспорта. версия для печати просмотров: 152

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