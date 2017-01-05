Архангельск: Происшествия

Сегодня утром на северодвинской ТЭЦ-1 произошло возгорание. В машинном зале воспламенилась угольная пыль. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы и медики. Принято решение об остановке двух котлов.

Сигнал о происшествии на Архангельском шоссе, 32 поступил на 01 в десять часов утра. В течение часа пожарные дружины, прибывшие на место ЧП, справились с открытым пламенем, бушевавшем на первом этаже здания электростанции, о полной ликвидации возгорания было сообщено в половине первого дня.



По имеющимся данным, в результате пожара, спровоцировавшего сильное задымление на территории завода, выгорело около 30-ти кв. метров помещения, также повреждены некоторые деревянные сооружения, находившиеся поблизости от очага возгорания.

Во избежание повреждения оборудования персоналом станции остановлены два котла. При этом процесс выработки электроэнергии остался без изменений.

С целью недопущения перебоев с теплоснабжением на ТЭЦ-1 был включён резервный котёл, на ТЭЦ-2 включены в работу два водогрейных котла. Городскими тепловыми сетями проведены необходимые переключения.

В результате проведенных мероприятий нештатная ситуация не должна отразиться на жизнеобеспечении города, пояснили в пресс-службе администрации Северодвинска. Однако чиновники не исключают, что будет прохладнее в домах на Яграх.

К вечеру энергетики обещают восстановить температурный режим.