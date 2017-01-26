Архангельск: Происшествия

Сегодня около десяти утра произошло возгорание газопровода на Окружной улице. Его повредили во время проведения земляных работ.

Работники газовой службы тут же перекрыли напор голубого топлива. Однако от воспламенения тут же загорелся «КАМАЗ» производившей работы организации. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, кабина машины оказалась сильно повреждена огнём. Водитель получил ожоги, но от госпитализации откзался.

Вспыхнувший газопровод связывал Северодвинский Агрокомбинат и ТЭЦ-2. Это уже второе происшествие на комбинате за один месяц. Напомним, из-за сильных морозов в начале января на предприятии оказалась частично разморожена система водоснабжения, в результате погибли многие посадки.