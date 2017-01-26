Архангельск: Происшествия

Работники газовой службы тут же перекрыли напор голубого топлива. Однако от воспламенения тут же загорелся «КАМАЗ» производившей работы организации. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, кабина машины оказалась сильно повреждена огнём. Водитель получил ожоги, но от госпитализации откзался.
Вспыхнувший газопровод связывал Северодвинский Агрокомбинат и ТЭЦ-2. Это уже второе происшествие на комбинате за один месяц. Напомним, из-за сильных морозов в начале января на предприятии оказалась частично разморожена система водоснабжения, в результате погибли многие посадки.