Пожар в «хитовом» мебельном магазине Архангельска возник из-за проблем в электрике

По свидетельствам очевидцев, возгорание началось под потолком – вероятнее всего, вследствие короткого замыкания электропроводки. Продавцы пытались воспользоваться огнетушителями, однако это не дало результатов.



Распространение огня было стремительным - загоревшийся подвесной потолок обрушился в торговый зал, что и привело к быстрому распространению огня. Дело в том, что эта часть магазина была заполнена кроватями, матрацами и мягкой мебелью – горение сразу же переросло в активную фазу.