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Происшествия | Главные новости

Пожар в «хитовом» мебельном магазине Архангельска возник из-за проблем в электрике

сегодня 10:59
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Магазин «Мебель-Hit», расположенный на Ленинградском проспекте, загорелся минувшим днем. При пожаре обошлось без пострадавших, однако самой торговой точке огонь нанес серьезный урон.
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Фото: arh112.ru
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По свидетельствам очевидцев, возгорание началось под потолком – вероятнее всего, вследствие короткого замыкания электропроводки. Продавцы пытались воспользоваться огнетушителями, однако это не дало результатов.

Распространение огня было стремительным - загоревшийся подвесной потолок обрушился в торговый зал, что и привело к быстрому распространению огня. Дело в том, что эта часть магазина была заполнена кроватями, матрацами и мягкой мебелью – горение сразу же переросло в активную фазу.

На вызов прибыли несколько пожарных расчетов из различных частей города. К этому времени работники и покупатели уже были эвакуированы. Здание и значительную часть помещений и мебели общими усилиями от огня удалось отстоять, пишет сайт arh112. Однако уцелевшее пространство и находящаяся там мебель подверглись сильному воздействию дыма. Ущерб от пожара устанавливается.


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