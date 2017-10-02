Пожар в «хитовом» мебельном магазине Архангельска возник из-за проблем в электрике

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02 октября, понедельник 11:54
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$58.53
€70.43
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По свидетельствам очевидцев, возгорание началось под потолком – вероятнее всего, вследствие короткого замыкания электропроводки. Продавцы пытались воспользоваться огнетушителями, однако это не дало результатов.
Распространение огня было стремительным - загоревшийся подвесной потолок обрушился в торговый зал, что и привело к быстрому распространению огня. Дело в том, что эта часть магазина была заполнена кроватями, матрацами и мягкой мебелью – горение сразу же переросло в активную фазу.
На вызов прибыли несколько пожарных расчетов из различных частей города. К этому времени работники и покупатели уже были эвакуированы. Здание и значительную часть помещений и мебели общими усилиями от огня удалось отстоять, пишет сайт arh112. Однако уцелевшее пространство и находящаяся там мебель подверглись сильному воздействию дыма. Ущерб от пожара устанавливается.
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