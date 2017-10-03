Причиной экстренной эвакуации архангельского техникума стал забытый ноутбук
сегодня 15:20
306 1
Около 400 учащихся Архангельского торгово-экономического колледжа были эвакуированы сегодня днем.
|
03 октября, вторник 18:14
|
$58.53
€70.43
|
|
Сотрудника службы охраны учебного заведения смутил бесхозный подозрительный предмет. Охранник проявил бдительность и вызвал экстренные службы. Все сотрудники и учащиеся были эвакуированы.
Прибывшие специалисты обследовали предмет и выяснили, что это чей-то забытый старый ноутбук.
Напомним, массовые эвакуации происходили в Архангельске месяц назад. Тогда в результате анонимных звонков из-за границы с сообщениями о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько торговых центров, железнодорожный и автомобильный вокзалы.
|
16:59