Причиной экстренной эвакуации архангельского техникума стал забытый ноутбук

Около 400 учащихся Архангельского торгово-экономического колледжа были эвакуированы сегодня днем.

Сотрудника службы охраны учебного заведения смутил бесхозный подозрительный предмет. Охранник проявил бдительность и вызвал экстренные службы. Все сотрудники и учащиеся были эвакуированы.

Прибывшие специалисты обследовали предмет и выяснили, что это чей-то забытый старый ноутбук.



Напомним, массовые эвакуации происходили в Архангельске месяц назад. Тогда в результате анонимных звонков из-за границы с сообщениями о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько торговых центров, железнодорожный и автомобильный вокзалы.