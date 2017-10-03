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Происшествия | Главные новости

Причиной экстренной эвакуации архангельского техникума стал забытый ноутбук

сегодня 15:20
306 1
Около 400 учащихся Архангельского торгово-экономического колледжа были эвакуированы сегодня днем.
 
 
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Фото: vk.com
Фото: vk.com
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Сотрудника службы охраны учебного заведения смутил бесхозный подозрительный предмет. Охранник проявил бдительность и вызвал экстренные службы. Все сотрудники и учащиеся были эвакуированы. 

Прибывшие специалисты обследовали предмет и выяснили, что это чей-то забытый старый ноутбук. 

Напомним, массовые эвакуации происходили в Архангельске месяц назад. Тогда в результате анонимных звонков из-за границы с сообщениями о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько торговых центров, железнодорожный и автомобильный вокзалы. 

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Kirill K.
03.10.17
16:59
Не из-за границы, а по ip, сервера сетей которых находятся за границей. А это практически все мессенджеры со звонилками. А звонить могли из соседнего подвала.
 
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Причиной экстренной эвакуации архангельского техникума стал забытый ноутбук
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