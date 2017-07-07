Шесть человек пострадали в ДТП с «перевертышем» на трассе в Поморье

Водитель машины «ВАЗ» при обгоне выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой», которая от удара оказалась в кювете. В результате 6 человек оказались травмированы.

Авария произошла накануне в 15:30 на дороге «Котлас-Коряжма-Виледь-Ильинско-Подомское». За рулём «ВАЗа» находился 62-летний водитель. Он не заметил «Ладу» и допустил «лобовое» столкновение.



В перевернувшейся машине находилось 4 пассажира, среди них были малыши. Пострадали два ребенка – девочка 4 лет и трехлетний мальчик.

Дети, их мама, а также пострадавший водитель автомобиля «ВАЗ» были госпитализированы.