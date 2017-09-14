Архангельские следователи выяснят причины гибели собирателей водорослей на Соловках

Пожар произошел в деревянном доме с печным отоплением, расположенном в поселке Соловецкий. После разбора завалов были обнаружены тела троих жителей Архангельской области, которые прибыли на остров для заготовки водорослей.



По факту случившегося инициирована проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства трагедии, причины возгорания и смерти погибших. С этой целью в ближайшее время на остров вылетит следственно-оперативная группа, говорится в сообщении пресс-службы регионального следствнного управления СКР.