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Происшествия | Главные новости

Архангельские следователи выяснят причины гибели собирателей водорослей на Соловках

сегодня 12:32
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Вчера ночью на острове Малая Муксолма, входящего в состав Соловецкого архипелага, произошло возгорание в деревянном доме. Пожар унес жизни троих человек. В причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.
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Пожар произошел в деревянном доме с печным отоплением, расположенном в поселке Соловецкий. После разбора завалов были обнаружены тела троих жителей Архангельской области, которые прибыли на остров для заготовки водорослей.

По факту случившегося инициирована проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства трагедии, причины возгорания и смерти погибших. С этой целью в ближайшее время на остров вылетит следственно-оперативная группа, говорится в сообщении пресс-службы регионального следствнного управления СКР. 

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Происшествия | Новости раздела
 
Архангельские следователи выяснят причины гибели собирателей водорослей на Соловках
Архангельские следователи выяснят причины гибели собирателей водорослей на Соловках
Вчера ночью на острове Малая Муксолма, входящего в состав Соловецкого архипелага, произошло возгорание в деревянном доме. Пожар унес жизни троих человек. В причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.
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