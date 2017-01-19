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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Сильный шторм в Поморье сносит крыши домов, дорожные знаки, строительные краны

Мощный атлантический циклон привел к возникновению сильных ветров на севере Европейской территории России. В Архангельске горожане уже успели ощутить последствия разбушевавшейся стихии.
Жители дома №46 в поселке Зеленый бор остались без части крыши. Порывы ветра были настолько сильными, что сорвали целый пласт кровли и повалили его прямо на припаркованную во дворе машину.  

Автолюбители предупреждают друг друга о том, что дорожные знаки на магистралях еле держатся, а многие и вовсе слетели. Не обошла стороной стихия и рекламные конструкции. Некоторые из них сорваны порывами ветра и не подлежат восстановлению.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют воздержаться от совершения обряда крещенского купания в этот день. Палатки, стоящие по периметру купелей, сносит ветром. Из 36 иорданей, открытых на территории Архангельской области, рабочими остались только четыре.

Есть информация, что в Северодвинске эвакуировали учащихся и сотрудников шестой школы: из-за ветра стрела строительного крана развернулась в сторону входа в образовательное учреждение. 

Синоптики предупреждают, что штормовая погода продержится в Поморье весь завтрашний день. По информации специалистов Северного УГМС, ночью и днем 20 января в Архангельской области ожидается усиление северного и северо-западного ветра порывами до 18-23 метров в секунуду.
 
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просмотров: 2112
дата: 19.01.17 | 14:29
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
Remzona K. (3)
Бедная область у которой больше всех вложений в Сбербанке палатки ставит , давно уже кемперы для купающихся в крещение могли бы подогнать ведь каждый год хрень какая нибудь
19.01.17
21:56
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fantazer (2)
Со знаками на проволоке, что в районе Гагарина-Сибиряковцев. Это уже не первый раз) Но когда их вновь стали крепить подобным образом, то про се6я я сказал,- Какие же они кретины! Не ужели нельзя сделать усиление в месте крепления крепления знака (каркас) и зафиксировать на двух тросиках или проволоке. Про особо одаренных уже писал -ставьте разборный бассейн, если "не хватает" средств, то подобие бассейна из подручных материалов.
19.01.17
15:13
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Vadimych (1)
Разгневали б-га волосатые.
19.01.17
14:54
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