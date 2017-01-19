Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Сильный шторм в Поморье сносит крыши домов, дорожные знаки, строительные краны Мощный атлантический циклон привел к возникновению сильных ветров на севере Европейской территории России. В Архангельске горожане уже успели ощутить последствия разбушевавшейся стихии.



Автолюбители предупреждают друг друга о том, что дорожные знаки на магистралях еле держатся, а многие и вовсе слетели. Не обошла стороной стихия и рекламные конструкции. Некоторые из них сорваны порывами ветра и не подлежат восстановлению.



В связи с непогодой спасатели рекомендуют воздержаться от совершения обряда



Есть информация, что в Северодвинске эвакуировали учащихся и сотрудников шестой школы: из-за ветра стрела строительного крана развернулась в сторону входа в образовательное учреждение.



Синоптики предупреждают, что штормовая погода продержится в Поморье весь завтрашний день. По информации специалистов Северного УГМС, ночью и днем 20 января в Архангельской области ожидается усиление северного и северо-западного ветра порывами до 18-23 метров в секунуду. Жители дома №46 в поселке Зеленый бор остались без части крыши. Порывы ветра были настолько сильными, что сорвали целый пласт кровли и повалили его прямо на припаркованную во дворе машину.Автолюбители предупреждают друг друга о том, что дорожные знаки на магистралях еле держатся, а многие и вовсе слетели. Не обошла стороной стихия и рекламные конструкции. Некоторые из них сорваны порывами ветра и не подлежат восстановлению.В связи с непогодой спасатели рекомендуют воздержаться от совершения обряда крещенского купания в этот день. Палатки, стоящие по периметру купелей, сносит ветром. Из 36 иорданей, открытых на территории Архангельской области, рабочими остались только четыре.Есть информация, что в Северодвинске эвакуировали учащихся и сотрудников шестой школы: из-за ветра стрела строительного крана развернулась в сторону входа в образовательное учреждение.Синоптики предупреждают, что штормовая погода продержится в Поморье весь завтрашний день. По информации специалистов Северного УГМС, ночью и днем 20 января в Архангельской области ожидается усиление северного и северо-западного ветра порывами до 18-23 метров в секунуду. версия для печати 2112

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