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Архангельск: Происшествия

     

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Сотни оставшихся без света людей в Архангельске продолжают мерзнуть в своих домах

Лишенные электричества жители деревянных домов по Московскому проспекту бегают греться и заряжать свои телефоны в «Дисму». Именно это здание обеспечивает электроэнергией дизель-генератор, задействованный в процессе устранения аварии на силовом кабеле.

Корреспондент News29 побывал в обесточенном районе и выяснил, что подобные отключения электроснабжения происходят здесь каждый год, аккурат в новогодние праздники.

По состоянию на 15:00 4 января света в жилых домах нет. Бригада из трех человек долбит землю в тридцатиградусный мороз. Рабочие ищут «прорыв» в «заштопанном» через каждый метр кабеле. Именно он, ежегодно питая «деревяшки», не выдерживает «новогодних гуляний».

В отключенном от электричества районе исправно работает автономный дизель-генератор, но обеспечивает он электроэнергией вовсе не жилые дома. Мощности не хватает, поэтому принято «классическое» в таких случаях решение - запитать общественное здание, в котором расположены клуб-ресторан «Империя» и продовольственный магазин «Дисма». Работать установка будет до тех пор, пока рабочие не найдут неисправность.

Напомним, авария на электросетях произошла днем 3 января, спустя сутки люди по-прежнему находятся без света и тепла. Обесточенными остаются деревянные жилые дома по проспекту Московский, улице Новоквартальная, Павла Усова и Нагорная. Официальная причина - повреждение кабеля.

В некоторых здешних«деревяшках» отсутствует печное отопление и единственным спасением для жильцов в сильные морозы являются электрообогреватели. Сейчас люди лишены такой возможности. Так, в одном из домов, где в семье проживает маленький ребенок, термометр показывает 4 градуса тепла. Кто-то спасается у друзей и родственников, остальные пытаются реанимировать «законсервированные» печи.

Напомним, пришедшие в регион арктические холода продержатся до конца недели, потепление синоптики ожидают лишь к Рождеству.

  
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просмотров: 1037
дата: 04.01.17 | 17:48
комментариев: 4
0 0
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Комментарии пользователей
Олег К. (4)
Теперь еще и воду отключили. Ни света, ни воды, ни отопления - лучший район в мире просто.
05.01.17
03:17
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Vadimych (2)
А где МЧС с палаточными лагерями, мобильными госпиталями, одеялами, генераторами и прочими ништяками, которыми всяких гаитянских негров и прочих арапов по первому свистку за тридевять земель обеспечивают? Вот же ж она-чрезвычайная ситуация-в шаговой доступности. Или свои-не люди? Купонов с них не состричь?
04.01.17
20:42
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Коля Т. (1)
В армии 36квт-го дизеля у нас хватало на весь посёлок.Когда включали рлс,заводили 70квт-ный,тоже всем хватало.Здесь бы пары дизелей киловатт по 250 хватило бы наверняка.Проблема в том,что народ-то нас,как бараны.Им же похеру,что авария.Подай им электричество с дизеля,сразу повключают в розетку всё,к чему вилка прикручена.Ну,и сразу перегруз пойдёт.
04.01.17
19:33
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