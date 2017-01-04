Архангельск: Происшествия все фото (8)

фото, видео с места события Сотни оставшихся без света людей в Архангельске продолжают мерзнуть в своих домах Лишенные электричества жители деревянных домов по Московскому проспекту бегают греться и заряжать свои телефоны в «Дисму». Именно это здание обеспечивает электроэнергией дизель-генератор, задействованный в процессе устранения аварии на силовом кабеле. Корреспондент News29 побывал в обесточенном районе и выяснил, что подобные отключения электроснабжения происходят здесь каждый год, аккурат в новогодние праздники.



По состоянию на 15:00 4 января света в жилых домах нет. Бригада из трех человек долбит землю в тридцатиградусный мороз. Рабочие ищут «прорыв» в «заштопанном» через каждый метр кабеле. Именно он, ежегодно питая «деревяшки», не выдерживает «новогодних гуляний».



В отключенном от электричества районе исправно работает автономный дизель-генератор, но обеспечивает он электроэнергией вовсе не жилые дома. Мощности не хватает, поэтому принято «классическое» в таких случаях решение - запитать общественное здание, в котором расположены клуб-ресторан «Империя» и продовольственный магазин «Дисма». Работать установка будет до тех пор, пока рабочие не найдут неисправность.



Напомним, авария на электросетях произошла днем 3 января, спустя сутки люди по-прежнему находятся без света и тепла. Обесточенными остаются деревянные жилые дома по проспекту Московский, улице Новоквартальная, Павла Усова и Нагорная. Официальная причина - повреждение кабеля.



В некоторых здешних«деревяшках» отсутствует печное отопление и единственным спасением для жильцов в сильные морозы являются электрообогреватели. Сейчас люди лишены такой возможности. Так, в одном из домов, где в семье проживает маленький ребенок, термометр показывает 4 градуса тепла. Кто-то спасается у друзей и родственников, остальные пытаются реанимировать «законсервированные» печи.



Напомним, пришедшие в регион арктические холода продержатся до конца недели, потепление синоптики ожидают лишь к Рождеству. версия для печати просмотров: 1037

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 8 | закрыть