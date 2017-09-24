Список жертв трагического ДТП под Архангельском пополнился еще одним человеком

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около половины шестого вечера у Лесной Речки, на автодороге между Новодвинским шоссе и поселеком Катунино.

27-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при спуске с горки не справился с управлением. Машина зацепила бровку, вылетела с дороги и очутилась в речке, полностью скрывшись под водой.

Внутри иномарки находились 6 человек. Очевидцы произошедшего извлекли из легковушки пятерых людей, трое из которых были дети. 12-летняя девочка и 2-летний мальчик погибли на месте - проведенные реанимационные мероприятия эффекта не дали. Еще одна юная пассажирка, девочка 2003 года рождения, была госпитализирована.

В машине также ехали родители погибшего мальчика. Находившийся за рулем 27-летний мужчина и его 29-летняя спутница не пострадали, говорится в сообщении сайта arh112.

Тело еще одного 24-летнего пассажира спустя время было поднято на поверхность водолазами центра гражданской защиты.

В обстоятельствах трагического ДТП с тремя погибшими предстоит разобраться сотрудникам госавтоинспекции совместно с полицейскими.



Стоит отметить, что за неполный месяц это уже третье дорожное происшествие в Поморье с массовой гибелью людей. В конце августа в Архангельске пьяный бесправный водитель насмерть сбил двух женщин – мать и дочь. Через пару-тройку дней там же произошло столкновение легковушки и грузовика, унесшее жизни сразу троих человек.