Архангельск: Происшествия все фото (4)

фото, видео с места события Спутница водителя-нарушителя погибла в аварии на трассе в Поморье Трагедия произошла днем 28 апреля в Котласском районе. Водитель «Шкоды» начал совершать обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». В результате случилось лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген». ДТП произошло на автодороге «Урень-Шарья-Никольск-Котлас». В аварии погибла спутница водителя «Шкоды», ещё одна его пассажирка получила тяжелые травмы, - сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.



Всего за пятницу и выходные дни (с 28 по 30 апреля) на дорогах области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 14 травмированы.

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