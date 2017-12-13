Только пули остановили устроившего гонку с полицией архангельского водителя

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13 декабря, ср 18:01
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$58.53
€70.43
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Ночью в дежурную часть госавтоинспекции поступила информация, что автомобилем «Митсубиси лансер» управляет пьяный водитель. Около полуночи эту машшина была обнаружена в Исакогорском округе, но по требованию дорожных инспекторов не остановилась. Завязалась погоня.
Водитель японской легковушки увелиил скорость и лихо маневрировал по исакогорским дорогам. Выезжая на встречную полосу, пьяный гонщик вынуждал других участников движения сворачивать на обочину.
Инспекторы были вынуждены применить табельное оружие. На предупредительный выстрел в воздух нарушитель также не отреагировал. Тогда стражи порядка выстрелили по колесам автомобиля. В результате гонщик «финишировал» в районе дома №31 по улице Доковская. Водителем оказался пьяный 32-летний мужчина.
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