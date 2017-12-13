Только пули остановили устроившего гонку с полицией архангельского водителя

Накануне ночью в Исакогорском округе пьяный водитель автомобиля «Митсубиси лансер» решил устроить гонку с полицией, не остановившись по требованию. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

Ночью в дежурную часть госавтоинспекции поступила информация, что автомобилем «Митсубиси лансер» управляет пьяный водитель. Около полуночи эту машшина была обнаружена в Исакогорском округе, но по требованию дорожных инспекторов не остановилась. Завязалась погоня.

Водитель японской легковушки увелиил скорость и лихо маневрировал по исакогорским дорогам. Выезжая на встречную полосу, пьяный гонщик вынуждал других участников движения сворачивать на обочину.

Инспекторы были вынуждены применить табельное оружие. На предупредительный выстрел в воздух нарушитель также не отреагировал. Тогда стражи порядка выстрелили по колесам автомобиля. В результате гонщик «финишировал» в районе дома №31 по улице Доковская. Водителем оказался пьяный 32-летний мужчина.