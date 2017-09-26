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Происшествия | Главные новости

Трехэтажный коттедж загорелся на окраине Архангельска

сегодня 10:18
207 0
Пожар в частном доме на проспекте Ленинградском в коттеджном поселке начался накануне вечером. К счастью, людей в это время внутри не было, пострадавших нет.
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Фото: arh112.ru

От нагрева в кухне взорвался газовый баллон, в результате чего огонь моментально охватил весь дом. О пожаре огнеборцам сообщили очевидцы случившегося.

Пожарным удалось спасти здание от полного выгорания, однако, разрушения очень серьезны. Огнем и взрывной волной повреждены 2 и 3 этажи. Первый, построенный из несгораемых материалов, получил наименьшие повреждения, - сообщает arh112.ru.

Причина пожара устанавливается. По мнению хозяина коттеджа, к происшествию могла привести неисправность электропроводки.

Видео пользователя Z.R. с сайта youtube.com
 
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