Трехэтажный коттедж загорелся на окраине Архангельска
сегодня 10:18
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Пожар в частном доме на проспекте Ленинградском в коттеджном поселке начался накануне вечером. К счастью, людей в это время внутри не было, пострадавших нет.
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26 сентября, вторник 11:48
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$58.53
€70.43
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От нагрева в кухне взорвался газовый баллон, в результате чего огонь моментально охватил весь дом. О пожаре огнеборцам сообщили очевидцы случившегося.
Пожарным удалось спасти здание от полного выгорания, однако, разрушения очень серьезны. Огнем и взрывной волной повреждены 2 и 3 этажи. Первый, построенный из несгораемых материалов, получил наименьшие повреждения, - сообщает arh112.ru.
Причина пожара устанавливается. По мнению хозяина коттеджа, к происшествию могла привести неисправность электропроводки.Видео пользователя Z.R. с сайта youtube.com
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