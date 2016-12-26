Архангельск: Происшествия

В эту субботу трое друзей отправились на машине порыбачить в район Сухого моря. У северной оконечности острова Мудьюг лёд не выдержал, и автомобиль провалился под лёд.

Промокнув до нитки, любители подлёдного лова сумели выбраться из тонущего автотранспорта. Мобильные телефоны работали, и рыбаки смогли вызвать помощь. Прибывшие спасатели обогрели замёрзших мужчин и доставили в Архангельск, - передает arh112.

Отметим, что заниматься подъёмом машины будут её владельцы. В отличие от джипа, затонувшего в пятницу, это транспортное средство не мешает проходу судов.

Добавим, что сильных морозов в ближайшее время не ожидается, а это значит разрушение льда продолжится, и рыбакам стоит быть особенно осторожными.