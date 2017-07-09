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Происшествия | Главные новости

Трое человек погибли в ночной аварии на Болтинском шоссе в Котласе

сегодня 12:40
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Трагедия произошла накануне около полуночи. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и выехал на левую обочину дороги, где столкнулся со стоящим там «МАЗом».
 
 
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Фото: arh112.ru
Фото: arh112.ru
Многотонный тягач был нагружен колесными парами для поездов. В результате столкновения несколько тяжелых деталей выпали из грузовика на крышу легковушки, раздавив ее.

Как сообщает arh112, погибли все, кто находился в легковом автомобиле – 37-летний водитель и два его пассажира. Косвенными причинами аварии стали плохие погодные условия – сильный дождь и туман.
 
 
 
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