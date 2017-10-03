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Происшествия | Главные новости

У юных соломбальских борцов появился новый спортивный зал

сегодня 15:06
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В Соломбальском округе Архангельска открылся новый спортивный зал школы спорта «Олимп». Здесь есть все условия для занятий греко-римской борьбой и гимнастикой.
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Фото: dvinanews.ru

Спортивный объект полностью готов для занятий с ребятами всех возрастов. Постелено специальное борцовское покрытие, смонтированы тренажеры для общефизической подготовки.

— В нашей школе занимается уже около тысячи архангелогородцев, – рассказал идейный вдохновитель и руководитель школы спорта «Олимп» Алексей Шарапов. – Мы стараемся открывать каждый год по новому залу.

Напомним, в Архангельской области за три года доля граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 20 до 30 процентов. При этом доля школьников и студентов выросла с 47 до 70 процентов.

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У юных соломбальских борцов появился новый спортивный зал
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