Учебный день в архангельском колледже был прерван сообщением о бомбе

Сегодня днем из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве был эвакуирован Архангельский торгово-экономический колледж.

Все учащиеся были эвакуированы, территория оцеплена. На место прибыли полицейские и сотрудники спецслужб. В Москве сегодня из-за аналогичных анонимных сообщений были эвакуированы два вуза, школа и жилой дом.

Напомним, в прошлом месяце Россию захлестнула волна телефонного терроризма. В Архангельске из-за анонимных звонков были эвакуированы несколько торговых центров, железнодорожный и автомобильный вокзалы. Тогда почти все звонки поступили из-за границы.