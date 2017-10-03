Учебный день в архангельском колледже был прерван сообщением о бомбе
сегодня 15:20
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Сегодня днем из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве был эвакуирован Архангельский торгово-экономический колледж.
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03 октября, вторник 16:43
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$58.53
€70.43
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Все учащиеся были эвакуированы, территория оцеплена. На место прибыли полицейские и сотрудники спецслужб. В Москве сегодня из-за аналогичных анонимных сообщений были эвакуированы два вуза, школа и жилой дом.
Напомним, в прошлом месяце Россию захлестнула волна телефонного терроризма. В Архангельске из-за анонимных звонков были эвакуированы несколько торговых центров, железнодорожный и автомобильный вокзалы. Тогда почти все звонки поступили из-за границы.
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