В Архангельске легковушка врезалась в груженый лесом большегруз

Авария произошла накануне днем на Маймаксанском шоссе в районе поворота на Сульфат. Грузовой автомобиль «МАЗ» с пиломатериалами совершал поворот на улицу Мостовую, когда в него влетела «десятка».

«ВАЗ-2110» врезался в задние колеса фуры. По словам очевидцев, груженый пиломатериалами «МАЗ» поворачивал с Маймаксанского шоссе на улицу Мостовую. Большегруз практически завершил маневр, когда произошло столкновение с легковушкой.

В результате аварии несколько переломов получил пассажир малолитражки. Извлекать из машины его пришлось с помощью гидравлического инструмента. Шофер «десятки», который судя по знаку на стекле является начинающим водителем, отделался более легкими травмами.

Полицейские выясняют, на какой сигнал светофора двигались оба водителя.