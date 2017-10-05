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Происшествия | Главные новости

В Архангельске легковушка врезалась в груженый лесом большегруз

сегодня 09:58
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Авария произошла накануне днем на Маймаксанском шоссе в районе поворота на Сульфат. Грузовой автомобиль «МАЗ» с пиломатериалами совершал поворот на улицу Мостовую, когда в него влетела «десятка».
 
 
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«ВАЗ-2110» врезался в задние колеса фуры. По словам очевидцев, груженый пиломатериалами «МАЗ» поворачивал с Маймаксанского шоссе на улицу Мостовую. Большегруз практически завершил маневр, когда произошло столкновение с легковушкой.

В результате аварии несколько переломов получил пассажир малолитражки. Извлекать из машины его пришлось с помощью гидравлического инструмента. Шофер «десятки», который судя по знаку на стекле является начинающим водителем, отделался более легкими травмами. 

Полицейские выясняют, на какой сигнал светофора двигались оба водителя. 

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В Архангельске легковушка врезалась в груженый лесом большегруз
В Архангельске легковушка врезалась в груженый лесом большегруз
Авария произошла накануне днем на Маймаксанском шоссе в районе поворота на Сульфат. Грузовой автомобиль «МАЗ» с пиломатериалами совершал поворот на улицу Мостовую, когда в него влетела «десятка».
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