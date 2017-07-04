В Архангельске из-за технеполадок маршрутный «ПАЗ» с пассажирами угодил в кювет

По предварительной информации, озвученной в региональном управлении ГИБДД, у пассажирского автобуса 44-го маршрута отказали тормоза, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.



Во время ДТП в салоне «ПАЗика» находилось несколько человек, никто из них не пострадал, пояснили в дорожном ведомстве.