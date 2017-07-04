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Происшествия | Главные новости

В Архангельске из-за технеполадок маршрутный «ПАЗ» с пассажирами угодил в кювет

вчера 15:06
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Дорожное происшествие случилось накануне вечером на Маймаксанском шоссе. На выезде из Соломбалы неисправный рейсовый автобус съехал в придорожный кювет.
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По предварительной информации, озвученной в региональном управлении ГИБДД, у пассажирского автобуса 44-го маршрута отказали тормоза, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Во время ДТП в салоне «ПАЗика» находилось несколько человек, никто из них не пострадал, пояснили в дорожном ведомстве. 

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