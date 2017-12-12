В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал

Школьница переходила проезжую часть на «зеленый» сигнал светофора, когда на нее наехал водитель иномарки. Кроме того, у ребенка были светоотражатели.

ДТП произошло накануне около пяти часов вечера напротив дома №15 по улице Советская. Водитель, лишенный прав, выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил 10-летнюю девочку.Со слов очевидцев, мужчина перед «зеброй» даже не притормозил и, сбив переходившего дорогу ребенка, протащил его несколько метров, не останавливаясь. С места ДТП он скрылся.По данному факту в областном центре был объявлен план «Перехват», вскоре сотрудники полиции беглеца задержали. Пострадавший ребенок доставлен в больницу, у девочки сотрясение головного мозга и перелом ноги.