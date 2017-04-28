Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события В Архангельске водитель «под кайфом» устроил аварию с двумя автомобилями ДТП произошло накануне в округе Майская Горка. Водитель «семерки», двигаясь по «встречке», въехал в бок «Фольксвагена». От удара отечественную легковушку отбросило в сторону, после чего произошло лобовое столкновение с «Ниссаном».



Как сообщает сайт Тройное ДТП, в котором пострадал лишь водитель ВАЗ-2107, случилось около 22-х часов на перекрестке улицы Чкалова и Ленинградского проспекта.Как сообщает сайт arh112, виновник дорожного происшествия, по всем внешним признакам, находился в неадекватном состоянии. 33-летний мужчина был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Другие участники аварии не пострадали, в автомобилях сработали подушки безопасности. версия для печати просмотров: 116

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