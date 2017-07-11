Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
09.07.17
711
09.07.17
682
09.07.17
527
10.07.17
505
10.07.17
457
09.07.17
443
10.07.17
409
реклама
реклама
Новости компаний
10.07.17
147
10.07.17
145
10.07.17
139
10.07.17
134
10.07.17
128
10.07.17
126
10.07.17
126
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Происшествия | Главные новости

В Архангельской области 7-летий мальчик самовольно ушел из детского лагеря

сегодня 09:30
136 0
Ребенок сбежал из детского лагеря, так как очень соскучился по маме. На дороге среди леса его подобрал сотрудник Росгвардии.
 >
Фото: Bsch.bereza.edu.by
9 июля днем водитель взвода Няндомского филиала Росгвардии, находящийся в отпуске, двигаясь на автомобиле по трассе Няндома-Каргополь, обратил внимание на мальчика, шагавшего по обочине дороги в сторону Каргополя.
 
Остановив автомобиль, он поинтересовался у ребенка целью его путешествия и местонахождением родителей. В ходе беседы выяснилось, что 7-летний мальчик самостоятельно покинул детский оздоровительный лагерь, расположенный в деревне Андреевская Няндомского района, так как очень соскучился по маме, проживающей в городе Няндома и идет домой. О том, что он движется в неправильном направлении, маленький путешественник и не подозревал.
 
Представившись, сотрудник войск национальной гвардии предложил довезти мальчика до города, на что тот согласился. В Няндоме подросток был передан инспектору подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.
 
Благодаря грамотным действиям сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии ребенок был огражден от опасностей, которые могли подстерегать его на дороге посреди леса.
136 0
1 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Работающим пенсионерам: с 2018 года изменится порядок индексации пенсий
Происшествия | Новости раздела
 
В Архангельской области 7-летий мальчик самовольно ушел из детского лагеря
В Архангельской области 7-летий мальчик самовольно ушел из детского лагеря
Ребенок сбежал из детского лагеря, так как очень соскучился по маме. На дороге среди леса его подобрал сотрудник Росгвардии.
сегодня 09:30
137
 
Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
Двое жителей Кемского поселка отдыхали на берегу речки Соломбалки. Мужчина пошел купаться, но алкогольное опьянение в сочетании со слишком холодной водой привели к тому, что местный житель утонул.
09.07.17 12:52
1435 7
Fialka: Я вот и на воде держусь нормально, и плавать умею, и к холодной воде с детства привыкшая...
 
Трое человек погибли в ночной аварии на Болтинском шоссе в Котласе
Трое человек погибли в ночной аварии на Болтинском шоссе в Котласе
Трагедия произошла накануне около полуночи. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и выехал на левую обочину дороги, где столкнулся со стоящим там «МАЗом».
09.07.17 12:40
1901
 
Шесть человек пострадали в ДТП с «перевертышем» на трассе в Поморье
Шесть человек пострадали в ДТП с «перевертышем» на трассе в Поморье
Водитель машины «ВАЗ» при обгоне выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой», которая от удара оказалась в кювете. В результате 6 человек оказались травмированы.
07.07.17 13:18
1442
 
В Няндомском районе водитель «Камаза» при развороте задавил пешехода
В Няндомском районе водитель «Камаза» при развороте задавил пешехода
Трагедия произошла 5 июля днем. Водитель большегруза, выполняя разворот, задним левым колесом наехал на мужчину.
07.07.17 12:30
832
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080