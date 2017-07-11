В Архангельской области 7-летий мальчик самовольно ушел из детского лагеря

Ребенок сбежал из детского лагеря, так как очень соскучился по маме. На дороге среди леса его подобрал сотрудник Росгвардии.

9 июля днем водитель взвода Няндомского филиала Росгвардии, находящийся в отпуске, двигаясь на автомобиле по трассе Няндома-Каргополь, обратил внимание на мальчика, шагавшего по обочине дороги в сторону Каргополя.



Остановив автомобиль, он поинтересовался у ребенка целью его путешествия и местонахождением родителей. В ходе беседы выяснилось, что 7-летний мальчик самостоятельно покинул детский оздоровительный лагерь, расположенный в деревне Андреевская Няндомского района, так как очень соскучился по маме, проживающей в городе Няндома и идет домой. О том, что он движется в неправильном направлении, маленький путешественник и не подозревал.



Представившись, сотрудник войск национальной гвардии предложил довезти мальчика до города, на что тот согласился. В Няндоме подросток был передан инспектору подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.



Благодаря грамотным действиям сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии ребенок был огражден от опасностей, которые могли подстерегать его на дороге посреди леса.