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Происшествия | Главные новости

В Архангельской области иномарка насмерть сбила шедшего по краю дороги подростка

сегодня 12:46
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Смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Холмогорском районе. Причиной трагедии стали плохая видимость в вечернее время суток и нарушение правил дорожного движения.
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В пятницу около восьми часов вечера в районе села Матигоры водитель автомобиля «Фольксваген пассат», выполняя обгон впереди идущего транспорта, пересек сплошную разделительную полосу и допустил наезд на 15-летнего юношу, идущего по обочине дороги. 

Мальчик шел по левому краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. От полученных травм подросток погиб на месте происшествия до приезда скорой.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.
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В Архангельской области иномарка насмерть сбила шедшего по краю дороги подростка
В Архангельской области иномарка насмерть сбила шедшего по краю дороги подростка
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