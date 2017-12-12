В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег

В соцсети попало видео, на котором три человека выгрузили посылки из вагона на станции Плесецк прямо на снег, а после перебросили в багажник грузовика.

Руководство архангельского отделения «Почты России» проверяет, как выгружали посылки на станции Плесецк, где сотрудникам за 10 минут пришлось вытащить из вагона на снег около 300 почтовых отправлений: «Отметим, что почтово-багажный вагон в составе дополнительного поезда не был подан на специальную стоянку железнодорожной станции, доступ почтовых тележек и автомобиля для выгрузки был невозможен. Стоянка поезда на станции составила 10 минут, за это время сотрудникам необходимо было выгрузить порядка 300 почтовых отправлений», —сообщили в отделении «Почты России».По информации РИА Новости, в архангельскую полицию получатели посылок, которые могли быть повреждены в результате небрежной перегрузки, не обращались.