Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
11.12.17
2262
11.12.17
1321
10.12.17
1128
11.12.17
860
11.12.17
736
10.12.17
721
11.12.17
666
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Происшествия | Главные новости

В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег

сегодня 15:45
102 0
В соцсети попало видео, на котором три человека выгрузили посылки из вагона на станции Плесецк прямо на снег, а после перебросили в багажник грузовика.
 >
Фото: dezinfo.net
Руководство архангельского отделения «Почты России» проверяет, как выгружали посылки на станции Плесецк, где сотрудникам за 10 минут пришлось вытащить из вагона на снег около 300 почтовых отправлений: «Отметим, что почтово-багажный вагон в составе дополнительного поезда не был подан на специальную стоянку железнодорожной станции, доступ почтовых тележек и автомобиля для выгрузки был невозможен. Стоянка поезда на станции составила 10 минут, за это время сотрудникам необходимо было выгрузить порядка 300 почтовых отправлений», —сообщили в отделении «Почты России».
 
По информации РИА Новости, в архангельскую полицию получатели посылок, которые могли быть повреждены в результате небрежной перегрузки, не обращались. 
102 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал
Происшествия | Новости раздела
 
В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
В соцсети попало видео, на котором три человека выгрузили посылки из вагона на станции Плесецк прямо на снег, а после перебросили в багажник грузовика.
сегодня 15:45
103
 
В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал
В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал
Школьница переходила проезжую часть на «зеленый» сигнал светофора, когда на нее наехал водитель иномарки. Кроме того, у ребенка были светоотражатели.
сегодня 11:01
1850 6
Fialka: Солнышко К., зато в близлежащей школе замордуют опять школьников уроками ГИБДД, заставят...
 
В Поморье босой автомобилист в дымящейся одежде пытался тушить машину
В Поморье босой автомобилист в дымящейся одежде пытался тушить машину
Пожарные дознаватели выясняют обстоятельства несчастного случая, произошедшего накануне утром под Северодвинском. Полностью выгорела машина, а её владелец получил серьезные ожоги.
вчера 11:26
1066
 
На юге Поморья водитель внедорожника погиб после съезда в кювет
На юге Поморья водитель внедорожника погиб после съезда в кювет
Мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в придорожный кювет, где перевернулся. Водитель скончался на месте происшествия.
10.12.17 14:21
1792
 
В Поморье ослепленный фарами алководитель устроил ДТП с двумя машинами
В Поморье ослепленный фарами алководитель устроил ДТП с двумя машинами
Авария произошла накануне днем на северодвинской трассе. Водитель автомобиля «Додж» выехал на «встречку» и врезался в «Лифан», который отбросило на «Шкоду».
08.12.17 11:39
1132
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080