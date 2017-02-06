Архангельск: Происшествия

Два жителя посёлка 26-го лесозавода на мотобуксировщике отправились на рыбалку в район острова Мудьюг. В субботу вечером они позвонили родственникам и сообщили, что возвращаются домой. После суток ожидания люди обратились в службу спасения.

Специалисты с помощью судна на воздушной подушке «Хивус» обследовали акваторию и береговую линию, но следов пропавших рыбаков так и не нашли. Телефоны любителей подлёдного лова недоступны.

Как передаёт arh112, чтобы доехать к месту рыбалки, мужчинам нужно было пересечь судоходное русло. Сегодня поиски продолжаются.

Напоминаем, отправляясь на зимнюю рыбалку, сообщите родственникам свой планируемый маршрут, особенно, если в этом районе нет покрытия сотовой связи. Также должно стать нормой использование навигаторов, сейчас они доступны каждому любителю путешествий.