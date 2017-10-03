В Холмогорском районе на железной дороге погиб монтер пути
сегодня 10:32
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Инцидент произошел накануне вечером на узкоколейной железной дороге, принадлежащей лесозаготовительному предприятию. 45-летний мужчина погиб от удара вагона, который отцепился от состава.
На железной дороге произошел разрыв сцепки вагонов грузового тепловоза, перевозившего пиловочник. За ним следовал пассажирский тепловоз, из которого спрыгнул 45-летний монтер пути.
Как пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, мужчину зацепило краем вагона. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту проводится до следственная проверка.