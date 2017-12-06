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Происшествия | Главные новости

В Коряжме водитель «Камаза», спасая лису, угробил машину и пострадал сам

вчера 12:17
1315 3
ДТП произошло накануне днем на технологической дороге. Шофер самосвала заметил на своем пути лису и, чтобы избежать наезда на животное, свернул в кювет.
 >
Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Архангельской области
Водитель «Камаза» увидел, как на дорогу внезапно из леса выбежала лиса. Чтобы не задавить животное, мужчина резко направил в сторону многотонную машину, врезавшись в итоге в опору трубопровода.

Медики диагностировали у мужчины серьезную травму головы, пояснили в областной госавтоинспекции. Покореженной в результате аварии оказалась и машина. Животное не пострадало и ретировалось с места ДТП. 
 
 
 
1315 3
0 1
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bathet для Vadimych
07.12.17
10:10
Косвенно
 
+ 0 -
Vadimych для bathet
06.12.17
18:08
bathet, Лиса угробила? Собака угробила? А может это водители гробят свои машины?
 
+ 0 -
bathet
06.12.17
12:36
Недавно собака угробила пазик на маймаксанском шоссе, теперь лиса. Люди, человек важнее!
 
+ 0 -
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