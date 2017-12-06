В Коряжме водитель «Камаза», спасая лису, угробил машину и пострадал сам

ДТП произошло накануне днем на технологической дороге. Шофер самосвала заметил на своем пути лису и, чтобы избежать наезда на животное, свернул в кювет.

Водитель «Камаза» увидел, как на дорогу внезапно из леса выбежала лиса. Чтобы не задавить животное, мужчина резко направил в сторону многотонную машину, врезавшись в итоге в опору трубопровода.Медики диагностировали у мужчины серьезную травму головы, пояснили в областной госавтоинспекции. Покореженной в результате аварии оказалась и машина. Животное не пострадало и ретировалось с места ДТП.