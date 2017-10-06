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Происшествия | Главные новости

В Котласе «шестерка» опрокинулась на бок в результате столкновения с внедорожником

сегодня 12:07
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Авария произошла накануне вечером у дома №6 по улице Кузнецова. Из-за несоблюдения дистанции столкнулись отечественная легковушка и иномарка.
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Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Архангельской области

Водитель «ВАЗ-2106» врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль «Тойота РАВ 4». От удара легковушку опрокинуло на бок. В результате аварии с травмами был госпитализирован пассажир «шестерки».

Всего за минувшие сутки на дорогах Архангельской области произошло 13 ДТП, в которых 19 человек были травмированы.

 

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