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Происшествия | Главные новости

В Красноборском районе водитель перевернувшейся машины бросил своих пассажирок

сегодня 12:18
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Дорожное происшествие случилось накануне днем в двух километрах от деревни Кулига. В аварии пострадали две женщины.
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Фото: arh112.ru

Автомобиль «Шевроле», в котором находились трое местных жителей, врезался в дерево на обочине, съехал в кювет и перевернулся. 33-летний водитель не получил травм, выбрался из машины, но помогать своим спутницам не стал и скрылся с места происшествия.

Самостоятельно получилось выбраться и у одной из пассажирок, второй женщине потребовалась помощь спасателей. Освободить её удалось лишь при помощи гидравлического инструмента. С травмами пострадавшая была доставлена в котласскую больницу. 

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В Красноборском районе водитель перевернувшейся машины бросил своих пассажирок
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