В Красноборском районе водитель перевернувшейся машины бросил своих пассажирок

Дорожное происшествие случилось накануне днем в двух километрах от деревни Кулига. В аварии пострадали две женщины.

Автомобиль «Шевроле», в котором находились трое местных жителей, врезался в дерево на обочине, съехал в кювет и перевернулся. 33-летний водитель не получил травм, выбрался из машины, но помогать своим спутницам не стал и скрылся с места происшествия.

Самостоятельно получилось выбраться и у одной из пассажирок, второй женщине потребовалась помощь спасателей. Освободить её удалось лишь при помощи гидравлического инструмента. С травмами пострадавшая была доставлена в котласскую больницу.