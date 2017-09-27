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Происшествия | Главные новости

В Мезенском районе паромщик ценой травмы спас тонущего рыбака

сегодня 10:48
274 1
Инцидент произошел в минувшую пятницу 22 сентября. В 300 метрах от парома тонул человек. Работник паромной переправы Юрий Рюмин вместе с капитаном Алексеем Филатовым, не раздумывая, бросились на помощь.
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Фото: arh112.ru

Двое жителей села Дорогорское отправились на катере на охоту, но выбрали неудачное место для проезда по реке. Один из них успел выбраться на понтон, а второго вместе с лодкой повернуло против течения и затянуло в воду.

Двое работников парома на катере отправились спасать утопающего.

- Мужчина сумел в воде скинуть сапоги, а вот зимнюю одежду, которая была на нем не смог. – вспоминает Юрий Рюмин. – Кинули ему спасательную веревку, и вдвоем насилу вытянули.

Уже вернувшись на баржу и отойдя от стресса, Юрий Николаевич почувствовал боль в правой руке. Сняв перчатку, он увидел голую кость на месте безымянного пальца. Как получил травму спасатель не помнит. 

В Мезенской центральной районной больнице палец, который остался в перчатке, пришили, однако в стационаре Рюмин не задержался. По его словам, работать на переправе больше некому.

Добавим, что сам спасенный рыбак на факт, что его паромщику оторвало палец, сухо заметил: «Ну что ж, всё бывает». Он больше расстроен потерей личных вещей и мотобуксировщика.


 

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Vadimych
27.09.17
11:30
То ли рыбак, то ли охотник. )Но философически так отнёсся к потере пальца спасителя. Но вот как умудрился оторвать палец-при этом оставшись в перчатке-непонятно.
 
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В Мезенском районе паромщик ценой травмы спас тонущего рыбака
В Мезенском районе паромщик ценой травмы спас тонущего рыбака
Инцидент произошел в минувшую пятницу 22 сентября. В 300 метрах от парома тонул человек. Работник паромной переправы Юрий Рюмин вместе с капитаном Алексеем Филатовым, не раздумывая, бросились на помощь.
сегодня 10:48
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