В Мезенском районе паромщик ценой травмы спас тонущего рыбака

Инцидент произошел в минувшую пятницу 22 сентября. В 300 метрах от парома тонул человек. Работник паромной переправы Юрий Рюмин вместе с капитаном Алексеем Филатовым, не раздумывая, бросились на помощь.

Двое жителей села Дорогорское отправились на катере на охоту, но выбрали неудачное место для проезда по реке. Один из них успел выбраться на понтон, а второго вместе с лодкой повернуло против течения и затянуло в воду.

Двое работников парома на катере отправились спасать утопающего.

- Мужчина сумел в воде скинуть сапоги, а вот зимнюю одежду, которая была на нем не смог. – вспоминает Юрий Рюмин. – Кинули ему спасательную веревку, и вдвоем насилу вытянули.

Уже вернувшись на баржу и отойдя от стресса, Юрий Николаевич почувствовал боль в правой руке. Сняв перчатку, он увидел голую кость на месте безымянного пальца. Как получил травму спасатель не помнит.

В Мезенской центральной районной больнице палец, который остался в перчатке, пришили, однако в стационаре Рюмин не задержался. По его словам, работать на переправе больше некому.

Добавим, что сам спасенный рыбак на факт, что его паромщику оторвало палец, сухо заметил: «Ну что ж, всё бывает». Он больше расстроен потерей личных вещей и мотобуксировщика.



