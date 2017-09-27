В Мезенском районе паромщик ценой травмы спас тонущего рыбака

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27 сентября, среда 12:04
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Двое жителей села Дорогорское отправились на катере на охоту, но выбрали неудачное место для проезда по реке. Один из них успел выбраться на понтон, а второго вместе с лодкой повернуло против течения и затянуло в воду.
Двое работников парома на катере отправились спасать утопающего.
- Мужчина сумел в воде скинуть сапоги, а вот зимнюю одежду, которая была на нем не смог. – вспоминает Юрий Рюмин. – Кинули ему спасательную веревку, и вдвоем насилу вытянули.
Уже вернувшись на баржу и отойдя от стресса, Юрий Николаевич почувствовал боль в правой руке. Сняв перчатку, он увидел голую кость на месте безымянного пальца. Как получил травму спасатель не помнит.
В Мезенской центральной районной больнице палец, который остался в перчатке, пришили, однако в стационаре Рюмин не задержался. По его словам, работать на переправе больше некому.
Добавим, что сам спасенный рыбак на факт, что его паромщику оторвало палец, сухо заметил: «Ну что ж, всё бывает». Он больше расстроен потерей личных вещей и мотобуксировщика.
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11:30