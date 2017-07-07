В Няндомском районе водитель «Камаза» при развороте задавил пешехода
сегодня 12:30
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Трагедия произошла 5 июля днем. Водитель большегруза, выполняя разворот, задним левым колесом наехал на мужчину.
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07 июля, пятница 15:24
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$58.58
€65.32
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В результате аварии 51-летний местный житель скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.
Добавим, накануне вечером в Архангельске произошла ещё одна авария с участием водителя «Камаза». В ней пострадал 10-летний мальчик. Он перебегал проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса большегруза. В пресс-службе областной госавтоинспекции News29 рассказали, что школьник был госпитализирован с ушибами.
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