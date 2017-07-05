В Поморье «бесправный» водитель мопеда с пассажиром слетел в кювет
сегодня 12:31
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ДТП произошло накануне ранним утром в посёлке Савинский. Рулевой не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель и его пассажир травмированы.
У 20-летнего водителя мопеда «Альфа» не было водительских прав, однако это не помешало ему взять с собой своего друга-ровесника. Известно, что авария произошла около половины шестого утра. В результате ДТП, у водителя – травма живота, разрыв печени, у его пассажира – сотрясение мозга и перелом позвоночника.
Пострадавшие молодые люди были госпитализированы в Плесецкую центральную районную больницу.