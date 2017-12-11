В Поморье босой автомобилист в дымящейся одежде пытался тушить машину

Пожарные дознаватели выясняют обстоятельства несчастного случая, произошедшего накануне утром под Северодвинском. Полностью выгорела машина, а её владелец получил серьезные ожоги.

Накануне около 7 утра на 2-м киломемтре Солзенского шоссе очевидец заметил горящий автомобиль. Рядом с машиной босиком по снегу бегал владелец в дымящейся одежде.

Как сообщает arh112, прибывшие медики госпитализировали его с ожогами 1-2 степени на 80% поверхности тела.

Автомобиль «Опель Вектра» выгорел почти полностью. Пожарные дознаватели пока смогли выяснить только, что очаг находился в салоне.