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Происшествия | Главные новости

В Поморье босой автомобилист в дымящейся одежде пытался тушить машину

сегодня 11:26
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Пожарные дознаватели выясняют обстоятельства несчастного случая, произошедшего накануне утром под Северодвинском. Полностью выгорела машина, а её владелец получил серьезные ожоги.
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Фото: arh112.ru

Накануне около 7 утра на 2-м киломемтре Солзенского шоссе очевидец заметил горящий автомобиль. Рядом с машиной босиком по снегу бегал владелец в дымящейся одежде.

Как сообщает arh112, прибывшие медики госпитализировали его с ожогами 1-2 степени на 80% поверхности тела.

Автомобиль «Опель Вектра» выгорел почти полностью. Пожарные дознаватели пока смогли выяснить только, что очаг находился в салоне. 

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В Поморье босой автомобилист в дымящейся одежде пытался тушить машину
В Поморье босой автомобилист в дымящейся одежде пытался тушить машину
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