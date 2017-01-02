Архангельск: Происшествия

Вечером 1 января в одном из дачных кооперативов близ Архангельска двое любителей острых ощущений решили прицепить сани-ватрушку к машине и прокатиться по посёлку. Весёлая забава обернулась трагедией.

Во время движения 22-летний архангелогородец не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 24-летний мужчина, который катился следом на «ватрушке», столкнулся с припаркованным у дороги автомобилем. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, решается вопрос в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что аналогичный случай произошёл в новогодние праздники два года назад. В 2015 году, катаясь на ватрушке, привязанной к машине, погибла 27-летняя жительница Поморья.



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