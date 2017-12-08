В Поморье ослепленный фарами алководитель устроил ДТП с двумя машинами

Авария произошла накануне днем на северодвинской трассе. Водитель автомобиля «Додж» выехал на «встречку» и врезался в «Лифан», который отбросило на «Шкоду».

Пьяный водитель минивэна «Додж» не справился с управлением и оказался на «встречке», где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лифан». Последнего, в свою очередь, отбросило на «Шкоду». По словам виновника аварии, он оказался на встречной полосе потому что его ослепили фарами.

В ДТП пострадали две женщины из автомобиля «Шкода», у них переломы и ушибы.