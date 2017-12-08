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Происшествия | Главные новости

В Поморье ослепленный фарами алководитель устроил ДТП с двумя машинами

сегодня 11:39
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Авария произошла накануне днем на северодвинской трассе. Водитель автомобиля «Додж» выехал на «встречку» и врезался в «Лифан», который отбросило на «Шкоду».
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Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Архангельской области

Пьяный водитель минивэна «Додж» не справился с управлением и оказался на «встречке», где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лифан». Последнего, в свою очередь, отбросило на «Шкоду». По словам виновника аварии, он оказался на встречной полосе потому что его ослепили фарами.

В ДТП пострадали две женщины из автомобиля «Шкода», у них переломы и ушибы.

 

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