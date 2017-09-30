В Поморье подросток запутался при установке рыболовных сетей и утонул
сегодня 11:27
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Трагедия произошла с 15-летним ребенком в реке Северная Двина в Верхнетоемском районе. Мальчик в одиночку отправился на моторной лодке устанавливать сети и не вернулся.
Позже встревоженный отец отправился на берег, но не нашел ни сына, ни лодки. В воде находились сети, в которых был обнаружен сапог мальчика. Скорее всего, лодка перевернулась, ребенок запутался в сетях и не смог выплыть, - сообщает
arh112.ru.
Поскольку точное место опрокидывания лодки не установлено, и в месте происшествия сильное течение, водолазные спуски результата не дали.
11:32