Архангельск: Происшествия

Авария произошла накануне днем на 101-м километре дороги «Усть-Вага – Ядриха». Шофер «Нивы» не справился с управлением во время обгона иномарки и опрокинулся в кювет. Есть пострадавшие.

По словам водителя отечественного внедорожника, он решил обогнать идущую впереди «Тойоту». Во время выполнения маневра, мужчина заметил в боковое зеркало, что его в это время обгоняет другая легковая машина. «Нива» оказалась между двух автомобилей, её стало заносить из стороны в сторону. После того, как легковушка обогнала «Ниву», водитель стал выравнивать машину, но зацепил бровку и оказался в кювете. Скорость в это время была около 90 км/ч.

Как рассказали в пресс-службе областной госавтоинспекции, в результате аварии пострадала спутница водителя ВАЗовского джипа.