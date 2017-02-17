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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

В Верхнетоемском районе водитель оказался в кювете после неудачного обгона

Авария произошла накануне днем на 101-м километре дороги «Усть-Вага – Ядриха». Шофер «Нивы» не справился с управлением во время обгона иномарки и опрокинулся в кювет. Есть пострадавшие.

По словам водителя отечественного внедорожника, он решил обогнать идущую впереди «Тойоту». Во время выполнения маневра, мужчина заметил в боковое зеркало, что его в это время обгоняет другая легковая машина. «Нива» оказалась между двух автомобилей, её стало заносить из стороны в сторону. После того, как легковушка обогнала «Ниву», водитель стал выравнивать машину, но зацепил бровку и оказался в кювете. Скорость в это время была около 90 км/ч.

Как рассказали в пресс-службе областной госавтоинспекции, в результате аварии пострадала спутница водителя ВАЗовского джипа. 

  
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просмотров: 109
дата: 17.02.17 | 11:51
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