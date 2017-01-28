Архангельск: Происшествия

Все трое мирно спали в припаркованной «семерке» рядом с супермаркетом «Петровский» (проспект Ленинградский, 2). При проверке документов и осмотре автомобиля, сотрудниками ДПС была обнаружена крупная партия наркотиков.

Молодые люди были задержаны вечером 26 января , одному из которых 17 лет. «Веселая» компания была доставлена в отдел полиции. Один из них, ранее судимый, в данный момент находится под стражей и уже признал свою вину.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 228 УК РФ. Напомним, что санкция данной статьи предусмотривает лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.



Следуем отметить, что компания молодых людей в том же составе уже задерживалась двумя днями ранее. В автомобиле также был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, схожим с наркотическим.