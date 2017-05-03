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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Весенний лед превратился в ловушку для восьми спасающих друг друга северян

Мужчина вместе с двумя товарищами выехал из Архангельска на каракате в направлении деревни Борковское, В 200 метрах от берега самодельное транспортное средство на надувных колесах проломило лед. Рыбаки оказались в ловушке на своеобразном «поплавке».

Двое пассажиров попытались спастись, оказались в воде, но смогли выбраться на лед. Терпящий бедствие каракат заметили трое мужчин на мотобуксировщике. Их постигла та же участь. Мотособака проломила лед, но её владельцы сумели выбраться и удержали свое транспортное средство на плаву.

Информация о ЧП местного масштаба тут же достигла жителей ближайших деревень, и на подмогу направили лодку из деревни Красное. В лодку удалось поднять троих мужчин с мотобуксировщика, самому младшему из которых – 68 лет. Пенсионеры не пострадали.

Тем временем мимо застрявших во льдах не смогли проехать и двое неравнодушных мужчин на снегоходе. Они сошли на лед и также провалились.

К счастью, во время подоспели спасатели, которые с помощью судна на воздушной подушке, вытащили в общей сложности 8 мужчин, - сообщает arh112. Медицинская помощь никому не потребовалась. Технику также удалось спасти. 

  
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просмотров: 279
дата: 03.05.17 | 13:02
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