Архангельск: Происшествия

Мужчина вместе с двумя товарищами выехал из Архангельска на каракате в направлении деревни Борковское, В 200 метрах от берега самодельное транспортное средство на надувных колесах проломило лед. Рыбаки оказались в ловушке на своеобразном «поплавке».

Двое пассажиров попытались спастись, оказались в воде, но смогли выбраться на лед. Терпящий бедствие каракат заметили трое мужчин на мотобуксировщике. Их постигла та же участь. Мотособака проломила лед, но её владельцы сумели выбраться и удержали свое транспортное средство на плаву.

Информация о ЧП местного масштаба тут же достигла жителей ближайших деревень, и на подмогу направили лодку из деревни Красное. В лодку удалось поднять троих мужчин с мотобуксировщика, самому младшему из которых – 68 лет. Пенсионеры не пострадали.

Тем временем мимо застрявших во льдах не смогли проехать и двое неравнодушных мужчин на снегоходе. Они сошли на лед и также провалились.

К счастью, во время подоспели спасатели, которые с помощью судна на воздушной подушке, вытащили в общей сложности 8 мужчин, - сообщает arh112. Медицинская помощь никому не потребовалась. Технику также удалось спасти.