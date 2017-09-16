Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз

В аварийном доме №18 на ул. Партизанской, по большей части уже лишенном дверей и окон, до сих пор проживают 4 человека – две супружеские пары. Их квартира подключена к электричеству и газоснабжению.

9 сентября окно жилого помещения на втором этаже кто-то разбил камнем с улицы. В тот же вечер загорелся тамбур в подъезде. За прошедшую неделю дом загорался еще 4 раза, все случаи произошли в соседнем нежилом подъезде. Огонь удавалось быстро потушить, говорится в сообщении сайта arh112.



Сегодня ранним утром пожарные вновь выехали по этому адресу – выгорел очередной участок здания. Спустя полтора часа ситуация повторилась - в одной из заброшенных квартир горела мягкая мебель. Это возгорание также удалось быстро ликвидировать.



Очевидно, что серия возгораний носит умышленный характер. Правда, кому это может быть нужно, жильцы не знают.