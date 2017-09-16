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Происшествия | Главные новости

Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз

сегодня 19:29
658 5
Двухэтажный деревянный дом на Сульфате, предназначенный под расселение, за последние дни перенес пять пожаров. Все возгорания - дело рук неизвестных поджигателей.
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Фото: arh112.ru

В аварийном доме №18 на ул. Партизанской, по большей части уже лишенном дверей и окон, до сих пор проживают 4 человека – две супружеские пары. Их квартира подключена к электричеству и газоснабжению. 

9 сентября окно жилого помещения на втором этаже кто-то разбил камнем с улицы. В тот же вечер загорелся тамбур в подъезде. За прошедшую неделю дом загорался еще 4 раза, все случаи произошли в соседнем нежилом подъезде. Огонь удавалось быстро потушить, говорится в сообщении сайта arh112.

Сегодня ранним утром пожарные вновь выехали по этому адресу – выгорел очередной участок здания. Спустя полтора часа ситуация повторилась - в одной из заброшенных квартир горела мягкая мебель. Это возгорание также удалось быстро ликвидировать.

Очевидно, что серия возгораний носит умышленный характер. Правда, кому это может быть нужно, жильцы не знают.

658 5
0 1
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Boater для Vadimych
16.09.17
22:26
Vadimych, ну я подумал, что раз под расселение. Смысл то их жечь тогда?
 
+ 0 -
Vadimych для Boater
16.09.17
21:54
Boater, Хотеть то оне хотят-да кто ж их съедет-то?
 
+ 0 -
Boater
16.09.17
21:42
Так а пошто они не съезжают то? Не хотят на окраину? )
 
+ 0 -
Показать все комментарии (5)
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Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
Происшествия | Новости раздела
 
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
Двухэтажный деревянный дом на Сульфате, предназначенный под расселение, за последние дни перенес пять пожаров. Все возгорания - дело рук неизвестных поджигателей.
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