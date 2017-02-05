Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Власти Архангельска не планируют перекрывать Ленинградский из-за аварии на сетях В ходе анализа ситуации с прорывом трубы на Ленинградском проспекте выяснилось, что перекрытия оживленной трассы на время ремонта сетей не потребуется, однако придется ограничить водоснабжение в нескольких близлежащих домах. По словам коммунальщиков, место повреждения трубопровода определено, начаты работы по устранению течи. Раскопка и перекрытие движения по пр. Ленинградский не потребуются.



Однако, как отметили в администрации города, на дорожном полотне на участке между ул. Павла Усова и ул. Ильинская образовалась наледь, в связи с чем автолюбителей просят завтра учитывать этот факт при выборе пути и скорости движения, либо скорректрировать маршрут и заранее запланировать пути объезда.



К уборке наледи коммунальные службы приступят после устранения повреждения водопровода, подчеркнули в мэрии города. Планируется, что водоснабжение будет отключено на время ремонта только в нескольких деревянных домах. версия для печати просмотров: 240

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