Архангельск: Происшествия

По словам коммунальщиков, место повреждения трубопровода определено, начаты работы по устранению течи. Раскопка и перекрытие движения по пр. Ленинградский не потребуются.
Однако, как отметили в администрации города, на дорожном полотне на участке между ул. Павла Усова и ул. Ильинская образовалась наледь, в связи с чем автолюбителей просят завтра учитывать этот факт при выборе пути и скорости движения, либо скорректрировать маршрут и заранее запланировать пути объезда.
К уборке наледи коммунальные службы приступят после устранения повреждения водопровода, подчеркнули в мэрии города. Планируется, что водоснабжение будет отключено на время ремонта только в нескольких деревянных домах.