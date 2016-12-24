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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Внедорожник, утонувший во время гонок по льду реки в Архангельске, извлекли из воды

Извлечение затонувшей без людей техники обычно отдается на откуп самим автовладельцам. Но в данном случае автомобиль ушел под воду на судовом ходу, что создавало опасность проходящим по нему судам.

Практически на сутки эта водная трасса была заблокирована по вине троих мужчин, устроивших пьяные гонки на «Ховере» по льду Северной Двины.

Напомним, накануне около 16 часов внедорожник «Грейт Волл Ховер» выехал с острова Хабарка и двинулся по льду в направлении Соломбалы. Водителя не смутило, что между двумя этими островами находится фарватер. Вполне закономерно джип съехал с прочного льда и стал погружаться под воду рядом с пешеходной ледовой переправой. Спасти водителя и двоих пассажиров удалось дежурившим там пожарным и очевидцу.

Сегодня утром по согласованию с администрацией порта водолазы центра гражданской защиты  приступили к подготовительным работам по подъему авто. Водолаз спустился на 12-метровую глубину и завел стропы под задние колеса лежащего на крыше внедорожника. Затем к месту происшествия подошло научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которому предварительно расчистил дорогу ледокол «Капитан Евдокимов». При помощи кран-балки аварийную машину подняли из воды и опустили на лед, передает сайт arh112.

Однако ездить на автомобиле теперь вряд ли придется – подводный спуск привел иномарку практически в полную негодность.

  
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дата: 24.12.16 | 23:17
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